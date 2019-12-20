Kazada 4 canını kaybeden Musa'nın 'İçim dağıldı' feryadı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde takla atan otomobilin köprü ayağına çarptığı kazada babası, annesi, eşi ve oğlunu kaybeden Musa Elmas (38), 3 cenazeyi birden toprağa verdik ama içim dağıldı. Annemi bekliyordum, bir tek umudum oydu. O da rahmetli oldu ertesi gün. Bir acı da annem için. Bütün acıların en büyüğü de oydu dedi. Manavgat'ın Çakalderesi kavşağında geçen 15 Aralık Pazar günü saat 22.00 sıralarında 07 L 3145 plakalı otomobilin takla atarak beton köprü ayağına çarpması sonucu meydana gelen kazada, aynı aileden sürücü Telad Elmas (67), eşi Ayşe Elmas (62), gelini Aysel Elmas (34) ve torunu Telat Elmas (14) götürüldükleri hastanelerde yaşamını yitirdi. Cenazeler Hatıplar mezarlığında defnedildi. Kazada yaralanan Büşra Elmas (9) ise hastanedeki tedavisinin ardından 18 Aralık'ta taburcu edildi. Anneannesi ve teyzesinin yaşadığı eve götürülen küçük Büşra'ya kaza anlatılarak, annesi, ağabeyi, dedesi ve babaannesinin öldüğü bilgisi psikolog gözetiminde verildi. Haberi alan küçük Büşra büyük üzüntü yaşayıp, ağladı.