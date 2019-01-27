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Kazada araçtan fırlayıp feci şekilde can verdi

Samsun'da yoldan çıkan panelvan kamyonetin bariyere çarpması sonucu araçtan fırlayan bir kişi araç altında kalarak bir süre sürüklenip araç ile orta refüjdeki bordür taşı arasında kalıp feci şekilde hayatını kaybederken, araç sürücüsü de yaralandı.

Kaza, Samsun'un Kavak ilçesi Samsun Ankara karayolu 64. kilometresi Karadağ mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ahmet Şener (39) idaresindeki 19 UH 514 plakalı panelvan kamyonet Havza'dan Samsun istikametine seyir ederken havanın yağışlı olmasından dolayı ıslak zeminde kayarak direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağındaki demir bariyere çarptı. Bu sırada araçtan dışarı fırlayan Ramazan Şener (39) aracın altında kalıp araç ile birlikte 23 metre süreklenip araç orta refüje çarpıp durdu. Araç ile bordür taşı arasında kalan Ramazan Şener olay yerinde hayatını kaybetti. Kazada yaralanan araç sürücüsü Ahmet Şener ise 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulansla Kavak Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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Kazada araçtan fırlayıp feci şekilde can verdi
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