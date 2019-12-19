Kebapçıda fırın patladı, iş yeri sahibi ağır yaralandı O anlar kamerada

Şişli’de ustasının işi bıraktığı iş yeri sahibi, müşterinin siparişini hazırlamak için açtığı içerisi gaz dolu fırının patlaması sonucu ağır yaralandı. Çocuğunun gözü önünde dehşeti yaşayan adam 3 ay sonra taburcu edilirken, yaşananlar ise kameralara yansıdı. İş yerinin fırın ustası Mehmet Taş, "Yakmadan önce kapağı açıp içerisindeki havanın boşaltılması ve 2-3 dakika beklenmesi gerekir" uyarısında bulundu.