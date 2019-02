Kedi 'Efe' patisiyle sahibini yanmaktan kurtardı

Yangın, Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 11 katlı bir apartmanın 4'üncü katında çıktı. Ev sahibi Canan Şengil (48) gece uyuduktan sonra evde klimadan kaynaklanan yangın çıktı. Yangın kısa sürede evin her tarafını sardı. Bu arada, Canan Şengil'in 8.5 yıldır baktığı 'Efe' isimli kedisi yangını fark ederek hemen uyuyan sahibinin yanına koştu. Canan Şengil'e patisiyle vurarak uyandırmaya çalıştı. Şengil önce her zamanki gibi 'Efe'nin oyun oynamak istediğini zannetti ancak 'Efe' ısrarla patisiyle kafasına vurmaya devam edince uyandı. Canan Şengil uyandığında dumandan boğulmak üzere olduğunu fark edip hemen kendini dışarı atıp yardım istedi. Bu arada tekrar içeri girerek kedisini bulmaya çalıştı. Ancak kedi korkup banyoya kaçtığı için onu bir türlü bulamadı. Bu arada olay yerine itfaiye ekipleri gelerek yangına müdahale etti. Şengil, bulamadığı kedisinin kurtarılması için polis ve itfaiye ekiplerine yalvardı. Kedi içeri giren bir kişi tarafından banyoda bulunarak kurtarılıp sahibine verildi. Şengil kedisinin kurtarılmasıyla derin bir nefes aldı. Ancak Şengil'in evi kullanılamaz hale geldi. Şengil bugünde yanan evine kedisiyle birlikte geldi. Hem kedi hem de Şengil eve girer girmez gece yaşanan korku dolu anlar tekrar yaşadı. Kedi korkarken Şengil ise gözyaşlarına boğuldu. Şengil yanan evinin oturma odasında oturup uzun süre kedisine sarılarak gözyaşlarını tutamadı. Şengil, kedisinin hayatını kurtardığını yangın çıktığında kafasına patisi ile vurarak uyandırdığını belirterek, "Efe efeliğini yaptı beni kurtardı. Hayvanlara işkence yapanlar öldürenler bunu görsün onlar da bir can. Efe olmasa ben hayatta olmayacaktım. Beni kurtardıktan sonra Efe'yi bir türlü bulamadım çok korktum ama bulununca çok sevindim. Benim bütün eşyalarım yandı ancak Efe kurtulduğu için çok mutluyum" dedi.Canan Şengil bir kuaför yanında çalışıyor ancak evi tamamen yandığı için zararı karşılayacak maddi durumu yok. Şengil, şimdi yanan eşyalarına nasıl alacağını ve evi nasıl tadilat ettireceğini düşünüyor.