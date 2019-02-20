Kendi kendine hareket eden kamyonet 2 araca çarptı

Niğde'deki kaza Uzun Sokak'ta meydana geldi. İkinci el eşya taşımacılığı yapan ve ismini vermek istemeyen sürücü, yemek yemek için durdu ve kamyonetini yolun kenarına park ettikten sonra kapılarını kilitleyerek lokantaya girdi. Sürücünün aracın yanından uzaklaşmasının ardından kendiliğinden çalışan ve hareket eden kamyonet park halindeki iki araca çarparak hasara neden oldu.

Kaza sonrasında çevredeki iş yerlerinden güvenlik kamera kayıtlarını izleyen kamyonet sürücüsü, kaza anının cep telefonuna kaydederken şaşkınlığını gizleyemeyerek, "Arabayı park ettikten sonra stop ettim ve kapımı kilitledim. Yemek yemeye gittim. Şu an arabanın içine herhalde cin falan giriyor. Cinler beyaz olduğu için onları göremiyoruz. İçine şu an girdi cin. Büyük ihtimal çünkü başka şansımız yok. Araba çalıştı ve öndekine vuruyor şu anda. Hareket ediyor ve vuruyor. Diriliş filmini de çok seyrediyorum, herhalde araç da ondan esinlenerek bu şekilde tuhaf hareketler yapmış. Öndeki direniyor ama benim araba hırsını alamıyor kerata. Ben indim gittim arkadaşlar arabanın içinden, yandaki esnaf koşuyor bakıyor aracın içinde birisi var mı diye. Aracın içindeki sarhoş mu, kafayı mı yedi diye. Bakıyor ki aracın içinde kimse yok. Benim araç oradan kurtularak başka bir araca da vuruyor. Herkes şaşkın tabi ki. Ben yemek yerken polisler beni arıyor 'kaza yaptınız gelin' diye. Ben yemek yiyorum nasıl kaza yaparım diye kendi kendime sordum" şeklinde olayı anlatmaya çalıştı.

Sabah iş yerine gelerek güvenlik kameralarını izleyen esnaf Mehmet Singin olayı şu şekilde anlattı, ''Şoför kamyonetten iniyor, yanındaki bir kişi de iniyor. Kapıları kilitleyip gidiyor ama bir süre sonra araç kendiliğinden çalışıp hareket ediyor. Görüntü net anlaşılıyor. Önündeki araca sürükleyerek zarar veriyor. Görüntüler karşısında şok oldum. Sahibinin gidip aracın kendi kendine çalışması bizi şok etti'' dedi.

Kamyonete koştuğunu ama içerisinde kimseyi göremediğini anlatan Serdar Öztürk, ''Akşam iş yerimde oturuyordum. Araç kendi kendine çalışmaya başladı. Ben adamın gittiğini gördüm. Baktım arabanın içerisinde kimse yok. Araba yavaş yavaş marş basılıyor gitmeye çalışıyor. Öndeki arabaya sürtmeye başladı. Baktım içinde kimse yok, kapıları da kilitliydi frene basıp durdurmak istedim ama öndeki arabayı ittirerek diğer bir arabaya çarptı ama motoru susmadı sonra itfaiyeyi aradık. Sanırım araçta kısa devre oldu diye tahmin ediyoruz'' dedi.