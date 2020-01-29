Kendi küçük yüreği büyük...İlkokul öğrencisi Hasan kumbarasını depremzedeler için bağışladı

Çorlu’da ikamet eden 10 yaşındaki ilkokul öğrencisi Hasan Doruk Torkan kumbarasını Elazığ’daki depremzedelere ulaştırılmak üzere Kızılay Çorlu Şubesi’ne bağışladı.

Kumbarasında biriktirdiği paraları Elazığ'daki depremzedelere yollamak için annesi Serpil Torkan ile birlikte Kızılay Çorlu Şubesi'ne gelen Hasan Doruk Elazığ'da yaşanan depremi televizyonda izlediğini, benzer bir durumun bu bölgede de yaşanabileceğini düşünerek empati yaptığını ve deprem bölgesine yardım etmeye karar verdiğini söyledi.

Kızılay Çorlu Şubesi Başkanı Alican Yılmaz'a kumbarasını ve kumbarasının içine attığı mektubu Elazığ'daki depremzedelere ulaştırmak üzere teslim eden Hasan Doruk'a duyarlı davranışından ötürü teşekkür eden Kızılay Çorlu Şube Başkanı Alican Yılmaz, kumbarayı makbuz karşılığı teslim alarak, deprem bölgesine göndermek için işlemleri başlattı.

Hasan Doruk'un depremzedeler için bağışladığı kumbarasına karşılık yeni bir Kızılay kumbarası veren Yılmaz, "Örnek davranışından ötürü Hasan Doruk kardeşimizi kutluyorum. Yardımları makbuz karşılığı toplamaya devam ediyoruz. Isıtıcı ve battaniye başta olmak üzere ihtiyaçlar devam ediyor. Onları toplayarak tırlar ile deprem bölgesindeki ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Yardımda bulunmak isteyenler Cumartesi ve Pazar günleri de dahil şubemize gelerek yardımlarını teslim edebilirler" dedi.

Hasan Doruk Torkan'ın annesi Serpil Torkan ise, çocuklarının bu davranışının herkese örnek olması gerektiğini kaydederek, "Ne kadar yardımsever bir millet olduğumuzu bu davranış bile gösteriyor. Ülkemiz deprem ülkesi. Elazığ'a bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" diye konuştu.

10 yaşındaki Hasan Doruk Torkan'ın Elazığ'daki depremzedelere gönderilmek üzere Kızılay'a teslim ettiği kumbarasında bir de mektup bulunuyor.

Mektupta, "Sevgili arkadaşlarım. Benim adım Hasan Doruk. Çorlu'da yaşıyorum. Sizi televizyondan izledim. Yaşadığınız felakete çok üzüldüm. Kendimi sizin yerine koydum. Yaşadığınız bu durum benim ve ailemin başına da gelebilirdi. Bu yüzden ben size kumbaramı gönderiyorum. Belki çok bir şey değil ama umarım size biraz olsun yardımcı olabilirim. Hepinize selamlar gönderiyorum" ibareleri yer alıyor.