Kendilerini polis olarak tanıtıp yaşlı adamın para ve ziynet eşyalarını böyle aldılar

Kayseri'de 4 gün önce meydana gelen olayda kendilerini polis olarak tanıdan iki kişi, polis armalı cüzdan gösterdikleri 61 yaşındaki İ.A.'nın para ve ziynet eşyalarını alarak kayıplara karıştı. Yapılan ihbarın ardından olayın şüphelilerinin yakalanması amacıyla, Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olay yeri civarındaki tüm kamera kayıtları incelendi.

Yapılan uzun süreli çalışma sonrasında dolandırıcıların iki kişi olduğu belirlendi. Zanlıların Kayseri'de 06 plakalı bir araç ile Ankara'dan geldikleri tespit edildi. Olayı gerçekleştirenlerin 41 yaşındaki H.K. ile 37 yaşındaki H.K. olduğu belirlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri ile birlikte yaptıkları çalışmalarda Şüpheli H.K. yakalanarak gözaltına alındı.

Yapılan araştırmalarda zanlıların Kırıkkale ve Aksaray illerinde benzer dolandırıcılık olayları gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Yakalanan zanlı H.K. hakkındaki işlemlerin tamamlanması sonrasında adliyeye sevk edilirken, diğer zanlı H.K.'nın yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü bildirildi.