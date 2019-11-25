Web TV Yaşam Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı bekçiler tarafından yakalandı

Kendini 'polis' olarak tanıtan dolandırıcı bekçiler tarafından yakalandı

25.11.2019 | 18:11

Bağcılar’da şüphe üzerine durdurulan bir kişinin üzerinde çalıntı olduğu değerlendirilen 6 cep telefonu ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelinin, söz konusu cep telefonlarını ‘polis’ süsü vererek Pakistanlı vatandaşlardan aldığı ileri sürüldü.

Alınan bilgilere göre, polise bağlı çalışan mahalle bekçileri, geçtiğimiz 5 Kasım'da Kemalpaşa Mahallesi'nde şüphe üzerine Osman S.(40) adlı bir kişiyi durdurarak kimlik sorgusu yaptı. Şüphelinin üst aramasında 6 cep telefonu olduğu belirlendi. Osman S.'nin sergilediği şüpheli tavırları nedeniyle araştırma yapan bekçiler, duruma polise bildirdi. Polis, cep telefonlarının Kemalpaşa Mahallesi'nde ikamet eden Pakistan uyruklu kişilere ait olduğunu belirledi. Pakistanlıların ifadesini alan emniyet ekipleri, şüpheli S.'nin, 'polis' süsü vererek Pakistanlıların telefonlarını aldığını tespit etti. Şüpheliyi gözaltına alan polis, yapılan işlemin ardından zanlıyı adliyeye sevk etti. Osman S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu.

Öte yandan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise şüpheli Osman S.'nin, yabancı uyruklu kişilerin yaşadığı eve girip çıktığı anlar yer aldı.

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