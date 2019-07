Trabzon, Dernekpazarı, Sultanmurat Yaylası'nda bütün gün koyunların peşinde koşan çoban köpeği yorgunluktan dinlenirken yoldan geçen bir vatandaşa kendini sevdirmek için her şeyi yaptı. Elleriyle köpeği seven vatandaş sevmeyi bıraktığı anda köpek ayaklarıyla vatandaşın elini tutarak 'lütfen sevmeye devam et' der gibiydi.