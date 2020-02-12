Web TV Yaşam Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video

Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video

Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video
12.02.2020 | 18:32

Sivas'ta yoğun kar yağışı etkisini sürdürürken kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı.

Sivas'ta geçtiğimiz gün öğle saatlerinde başlayan yoğun kar yağışı etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yoğun kar yağışının etkisiyle kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreyi buldu. Yüksek kesimlerde ise kar kalınlığı 1.5 metrenin üzerine çıktı. Günün ilk saatlerinden itibaren karla mücadele çalışmalarına başlayan Sivas Belediyesi ekipleri, ana arterleri trafiğe kapatarak kar temizleme çalışması yaptı. Karla kaplanan tarihi kent meydanında kartpostallık görüntüler oluştu. Karın keyfini çıkarmak isteyen vatandaşlar doyasıya fotoğraf çektirdi. Yoğun kar yağışına rağmen motosikletleri ile trafiğe çıkan sürücüler zor anlar yaşadı. Soğuk hava ve kar yağışın bir süre daha etkisini hissettirmesi bekleniyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 02:50
Kent merkezinde kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı | Video 12.02.2020 | 18:32
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 01:59
Sinirli sürücü otoparkın önünü kapatan araca defalarca böyle çarptı | Video 12.02.2020 | 18:32
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 02:08
Evlat nöbetindeki ailelerden HDP’li Pervin Buldan’a tepki | Video 12.02.2020 | 14:41
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 08:54
Son dakika! Müge Anlı'da 32 yaşındaki kadın tarafından kaçırılan 14 yaşındaki kız hakkında gözyaşlarına boğan gelişme! | Video 12.02.2020 | 13:02
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 01:56
Park halindeki minibüs alev alev yandı | Video 11.02.2020 | 17:59
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 01:33
Kardan gemi yapıp güvertesinde fotoğraf çektirdiler | Video 11.02.2020 | 17:59
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 06:33
Pizzaya tüküren kuryeye 2 yıl 6 ay hapis | Video 11.02.2020 | 17:59
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 01:54
Van Gölü sahilleri buz kesti | Video 11.02.2020 | 17:59
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 06:41
Müge Anlı'dan Elazığ'daki depremzedelere destek! Çocuklar gibi sevindi | Video 11.02.2020 | 15:27
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı 11 Şubat 2020 Salı | Video 25:19
Müge Anlı'yı çileden çıkaran görülmemiş skandal! 32 yaşındaki kadın, 14 yaşındaki kızı kaçırdı (11 Şubat 2020 Salı) | Video 11.02.2020 | 12:34
İstanbul'daki 10 numara yağ operasyonları kamerada | Video 02:05
İstanbul'daki "10 numara yağ" operasyonları kamerada | Video 11.02.2020 | 11:45
Müge Anlı'da görülmemiş olay! 11 Şubat 2020 Salı Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 08:05
Müge Anlı'da görülmemiş olay! (11 Şubat 2020 Salı) Öz oğlunu evlatlık verip bir kız çocuğunu evlat edinmiş | Video 11.02.2020 | 11:08
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 04:10
Yasa dışı bahisle vatandaşı dolandırıp böyle eğlendiler | Video 11.02.2020 | 11:10
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 01:59
Trafikte terör estiren maganda motosikleti polisin üzerine sürüp böyle kaçtı | Video 11.02.2020 | 09:56
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 10:33
Esra Erol'da en yakın arkadaşı ile ilişkiye giren kocasını... Canlı yayında yasak aşk skandalı! | Video 11.02.2020 | 09:15
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 04:00
Faciadan dönülen yokuşta çocuklar kaymaya devam ediyor | Video 10.02.2020 | 18:12
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 04:04
Ağaç tünellerde kar güzelliği | Video 10.02.2020 | 18:12
Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video 07:41
Enerji timleri yaban hayvanlarını unutmadı | Video 10.02.2020 | 18:12
Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı... Termometreler eksi 27’i gösterdi | Video 02:35
Kars kışın en soğuk gecesini yaşadı... Termometreler eksi 27’i gösterdi | Video 10.02.2020 | 18:12
Marmara'da Denizi'nde tekne battı, iki kişi ölümden döndü | Video 01:00
Marmara'da Denizi'nde tekne battı, iki kişi ölümden döndü | Video 10.02.2020 | 18:12

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN