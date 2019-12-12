Kıbrıslı Türkten yeni dünya rekoru denemesi... Dev gemiyi çekecek!
Geçtiğimiz Eylül ayında Amerika’da düzenlenen 50’nci Dünya ASCA Koç Klinik Organizasyonu’na katılarak 13 bin 813 tonluk feribotu çekerek rekorlar kitabına girmeyi başaran Mert Karabetça, 168 grostonluk dev gemiyi çekeceğini duyurdu.
Girne'de yaptığı toplantıda Konuşan Karabetça, 168 grostonluk, 18 katlı, 350 metre uzunluğundaki dev cruise gemisini Türk halkının duası ile Ağustos-Eylül ayı içerisinde Guinness Rekorlar Kitabı ekiplerinin gözetiminde Türkün gücünü dünyaya göstererek çekeceğini söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da seslenen Karabetça, amacının Türkün gücünü göstermek ve dünyada barışı sağlamak olduğunu söyledi.
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