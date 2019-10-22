Kırmızı bültenle aranan Firari Ergenekon savcısı böyle yakalandı!
İstanbul’da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bültenle aranan ve yaklaşık 3 yıldır sürekli adres değiştirdiği için yakalanamayan, eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş Esenyurt’ta yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
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