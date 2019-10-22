Kırmızı bültenle aranan Firari Ergenekon savcısı böyle yakalandı!

İstanbul’da Jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla, FETÖ üyesi olduğu iddiasıyla hakkında kırmızı bültenle aranan ve yaklaşık 3 yıldır sürekli adres değiştirdiği için yakalanamayan, eski Ergenekon Savcısı Mehmet Murat Dalkuş Esenyurt’ta yakalandığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.