Kırmızı ışıkta geçen TIR otomobili biçti

Kaza, Karacabey Devlet Hastanesi önündeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.P. idaresindeki 16 NMR 45 plakalı araç, kavşağa yaklaştığında yeşil ışığın yanmasıyla ilçe merkezi istikametine doğru harekete geçti. Bu sırada Çanakkale'den Bursa istikametine seyreden D.G. idaresindeki 27 Z 8572 plakalı tırın kırmızı ışık ihlali yaparak karşı yöne geçmeye çalışan otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil metrelerce yol kenarına savrulurken, direksiyon hakimiyetini kaybeden tır ise ortalığı adeta savaş alanına çevirdi.

Yoldan çıkan tır sinyalizasyon direğini devirdikten sonra orta refüjde bulunan tel çitleri sökerek karşı şeride geçti. Karşı yönde yoldan araç geçmemesi büyük bir faciayı önledi. Kazada, otomobil sürücüsü R.P. ile birlikte aynı araçta bulunan Y.C., H.G., K.Ş. ve S.B. çeşitli yerlerinden yaralandı.