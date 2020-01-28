Kırşehir’de bir kadının, telefonla uğraşan erkeğin ensesine tokat atması sonucunda kavga çıktı
Kırşehir’deki tarihi Uzun Çarşı’da bir kadının, telefonla uğraşan adamın ensesine tokat atması ile kavga çıktı. Çıkan kavgada kadının eline aldığı kürek ile adama saldırması güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Edinilen bilgiye göre, Kırşehir’deki Uzun Çarşı’da meydana gelen olayda F.E. isimli kadın, dükkanın önünde cep telefonu ile uğraşan Muzaffer Çalışır’a arkadan yaklaşarak ensesine tokat attı. Muzaffer Çalışır, F.E.’ye tepki gösterirken aynı çarşıda dükkanı bulunan F.E.’nin kardeşi Y.E. de tartışmaya karışınca kavga çıktı.
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