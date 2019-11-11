Kış aylarında nasıl makyaj yapılmalı? Soğuk havalarda nasıl makyaj yapılır? Pelin Kaya'dan kış mevsimi makyajının tüm ipuçları...

Soğuk havalarda nasıl makyaj yapılmalı? Kış aylarında makyaj yaparken nelere dikkat etmeli? Soğuk havalarda kalıcı makyajın ipuçları... Pelin Kaya, kış aylarında ve soğuk havalarda makyaj yaparken dikkat edilmesi gerekenleri ve güzel ve göz alıcı makyajın ipuçlarını paylaştı...