Kış uykusuna yatmayan ayılar köylerde kol geziyor
Gümüşhane’nin Torul ilçesinde kış uykusuna yatmayan ayılar vatandaşların yoluna çıktı. 3 yavrusuyla kaçan anne ayının yavrularını korumak için aracın üzerine doğru yaptığı hamle kameralara yansıdı. Torul ilçesine bağlı Arılı köyünün Yukarı Mahalle kısmında geçtiğimiz gece aracıyla ilerleyen Süleyman Olgun, bir anca önüne çıkan 4 ayıyla karşı karşıya kaldı. Aracının önünde hızla ilerleyen ayılar bir süre sonra yoldan altına kaçarken, 3 yavrusunu korumak isteyen anne ayının yavruları yoldan çıkış yapana kadar araca manevra yapması dikkatlerden kaçmadı.
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