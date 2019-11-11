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'Kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir öğrenci bıçaklandı

11.11.2019 | 09:33

Avcılar’da lise öğrencileri ile bir grup genç arasında ‘Kız meselesi’ yüzünden tartışma çıktı. Okul çıkışına gelen grup ile lise öğrencileri kavgasında bir öğrenci karnından bıçaklanarak hastaneye kaldırıldı. Olay, Cuma günü saat 16:30 sıralarında Avcılar Cihangir Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet olan bir grup genç ile Saide Zorlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri arasında okul çıkışı tartışma çıktı. Okul çevresinde başlayan tartışma ara sokaklara taşınarak kavgaya dönüştü. ‘Kız meselesi’ yüzünden çıktığı öğrenilen kavgada bıçaklar çekilirken, okul dışından gelen şahıslar 11.sınıf öğrencisi Doğukan E.'yi karnından bıçaklayarak yaraladı. Bıçak darbesinin hedefi olan öğrencinin yardımına ilk olarak arkadaşları koştu. Olayı gören vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Doğukan E.’yi Murat Kölük Devlet Hastanesine kaldırırken, polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

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