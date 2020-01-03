Kızı organik yumurta yesin diye çiftlik kurdu

Kızı için 11 tavuklu çiftlik kurdu. Kocaeli'nin Körfez ilçesinde yaşayan Mehtap Demirci'nin 2012 yılında 6 aylık kızı Dilara organik sanıp satın aldığı yumurtalar çiftlik yumurtası çıktı. Demirci bunun üzerine kızını organik yumurtayla beslemek için 10 tavuk satın aldı ve bahçesinde beslemeye başladı.