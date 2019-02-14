Kızılay'da şüpheli paket korkusu

Ankara Kızılay Meydan'ına bırakılan sahipsiz çanta bomba paniği yaşanmasına neden oldu.
Edinilen bilgiye göre, Kızılay Atatürk Bulvarı orta refüj de duran bir sırt çantası polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine olay yerine bomba imha ekipleri sevkedildi. Çantanın etrafına sarı şerit çekilerek Atatürk Bulvarı çift yönlü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Bomba imha uzmanları, özel kıyafetlerini giyerek şüpheli çantayı kontrollü şekilde inceledi. İncelemenin ardından çantada kıyafetlerin olduğu anlaşıldı.
Polis ekiplerinin çevrede yoğun güvenlik önlemi alması dikkatlerden kaçmadı.