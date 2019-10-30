KKTC’de eğitim uçağı düştü

KKTC Geçitkale Havaalanı'nda Hava Sporları Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı düştü. Eğitim uçağındaki deneyimli pilot Serkan Özcezarlı ve Hakan Çetinkaya yaşamını yitirdi.Polisin olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bugün saat 12.50 sıralarında, Geçitkale Havaalanında, Hava Sporlarına Federasyonu'na ait bir eğitim uçağı, eğitim uçuşu yaptığı sırada henüz tespit edilemeyen bir nedenden dolayı Geçitkale Havalanı pist yakınlarında düşmüştür. Kaza sonucu eğitim uçağı içerisinde bulunan iki kişi yaşamını yitirmiştir. Olayla ilgili soruşturma devam etmektedir” ifadelerine yer verildi.