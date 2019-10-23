Kocaeli'de baba ve bebeğine araba çarptı

Kocaeli Derince'de bir otomobil yol kenarındaki karı koca ve 7 aylık bebeklerine çarpıp kaçtı. Ailenin yardımına çevredekiler koştu. Yaralı aile hastaneye kaldırıldı. Baba ve bebeğinin durumu ağır olduğu öğrenildi. Ekipler kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlattı.