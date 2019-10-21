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Kocaeli'de dövdüğü gelininin evini yakan kayınpeder yakalandı

21.10.2019 | 12:43

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, giyim kuşamına karıştığı gelini Fatma Selen Ö.'yü döverek hastanelik ettiği iddiasıyla cuma günü gözaltına alınıp, uzaklaştırma kararıyla salıverilen kayınpeder M.Ö., kendisini şikayet ettiği için sinirlendiği gelini ile oğlunun evini ateşe verip, yaktı.

Kocaeli'de Gebze Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Fatma Selen Ö., cuma günü sık sık tartıştığı kayınpederi M.Ö. tarafından 4 yaşındaki kızının gözü önünde dövüldü. Özel bir bankada çalışan Fatma Selen Ö., çağırılan 112 Acil ekibi tarafından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yumruk ve sopa darbeleri nedeniyle yüzü ile vücudunda morluklar oluşan Fatma Selen Ö.'nün şikayeti üzerine kayınpeder M.Ö. gözaltına alındı.


Aynı gün adliyeye sevk edilen M.Ö. gelinine karşı uzaklaştırma kararı verilerek, salıverildi. 5 yıllık evli olan Fatma Selen Ö. de tedavisinin ardından kızı ve eşiyle birlikte ailesinin evine gitti.


EVİ ATEŞE VERDİ
Şikayet edilip, adliyelik olmasına sinirlenen M.Ö., dün gece oğlu ve gelinine ait evi ateşe verdi. Alevler 2 katlı ahşap evi kısa sürede sardı. Ev alev alev yanarken, mahalle halkı itfaiyeyi aradı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldıktan sonra, söndürdü. Yangını seyreden M.Ö.'yü fark eden bazı kişiler ise ona saldırı girişiminde bulundu. M.Ö., bu sırada gelen polisler tarafından gözaltına alındı.


Yangın haberini alıp, olay yerine gelen Fatma Selen Ö. ise polis aracının içerisinde, Evimi yaktı. Allah belanı versin senin. Sapık, yaktın evimi sapık. Evimi yaktı, evimi diyerek feryat etti.

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