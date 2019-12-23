Web TV Yaşam Kolombiya uyruklu tırnakçının hırsızlık anı kamerada

Kolombiya uyruklu tırnakçının hırsızlık anı kamerada

23.12.2019 | 18:05

Edirne’de, bir döviz bürosundan ‘tırnakçılık’ yöntemiyle dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 1’i kadın 2 şüpheli, polis ekiplerince yakalandı. Kolombiya uyruklu oldukları bildirilen 2 şüphelinin üzerinden yüklü miktarda döviz çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Edirne Merkez'de bulunan bir alışveriş merkezinin içerisindeki döviz burasına gelen bir kadın, döviz bozdurmak istedi. Döviz bürosu yetkilileri söz konusu kadının 'tırnakçılık' yöntemiyle 3 bin 900 dolar dolandırdığı iddiasıyla polis ekiplerine başvurdu.

'TIRNAKÇILIK' ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Soruşturma başlatan Edirne Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, söz konusu döviz bürosundan Kolombiya uyruklu kadının görüntülerine ulaştı. Güvenlik kamerası görüntülerde, kadın ile döviz bürosu çalışanı arasında alışverişi sırasında, 'tırnak' yöntemiyle parayı katlayarak, cebine koyduğu an be an yansıyor.

KAPIKULE'DE YAKALANDILAR
Ekipler, kadının alışveriş merkezinden kiralık bir araçla çıktığını tespit etti. Şüphelilerin kimlik bilgilerine ulaşılmasının ardından söz konusu aracın Kapıkule Sınır Kapısı'na park edildiği belirledi. Bulgaristan'dan yaya olarak tekrar Türkiye'ye dönen Raul Martin R. Ve Jiları Joana Oliva M. İsim Kolombiya uyruklu iki şüpheli dolandırıcılık iddiasıyla gözaltına alındı. 1'i kadın toplam 2 şüpheli üzerinde yapılan aramada yüklü miktarda döviz ele geçirildi. Soruşturma sürüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

02:24
Fatih’de alev alev yanan ahşap binanın çökme anı kamerada 23.12.2019 | 18:05
01:39
Alanya’da dev dalgalar oluştu, deniz trafiği kapandı 23.12.2019 | 18:05
02:34
Cezaevi firarisi otomobili düz kontak yaparak çaldı... O anlar kamerada 23.12.2019 | 18:05
00:31
Kolombiya uyruklu tırnakçının hırsızlık anı kamerada 23.12.2019 | 18:05
01:09
İBB önündeki atlı fayton protestosunda gerginlik 23.12.2019 | 17:13
03:54
İstanbul'da tekel bayisindeki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! 3 yerinden böyle bıçakladıktan sonra... 23.12.2019 | 16:56
00:32
Van'da kaçak yakalanan 80 kilo trüf mantarı, ihale ile satışa çıkarıldı 23.12.2019 | 16:45
02:40
İşte ünlü Türk rapçilerin eski ve 2019'aki yeni halleri... 23.12.2019 | 16:10
04:19
Doğum lekesiyle 27 yıldır ailesini arayan Dilek'e 4 baba adayı 23.12.2019 | 15:21
02:07
Bakırköy’de lise öğrencisine bıçaklı dehşet..Saldırgan öğrencilerin başka öğrenciyi darp ettiği anlar kamerada 23.12.2019 | 14:28
02:13:08
Müge Anlı (23 Aralık 2019 Pazartesi) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Vahşi cinayetin şok detayları stüdyoyu karıştırdı... 23.12.2019 | 13:51
03:53
Müge Anlı'daki cinayetin kan donduran itirafları ortaya çıktı! (23 Aralık 2019 Pazartesi) 3 yıl sonra vahşi cinayeti nasıl işlediğini... 23.12.2019 | 11:41
00:45
Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz 153. Bölüm'deki 'Meryem' sahnesi sosyal medyada olay oldu! (24 Aralık 2019 Salı) 23.12.2019 | 10:58
02:50
Müge Anlı'dan duygusal anlar! Canlı yayında başsağlığı mesajı... (23 Aralık 2019 Pazartesi) 23.12.2019 | 10:49
00:26
Büyükada'da atların çöpte yemek ararken çekilen görüntüleri içleri sızlattı 23.12.2019 | 10:47
02:00
Yolcu otobüsünde 91 kilo eroin ele geçirildi 23.12.2019 | 09:56
00:41
İstanbul'da köpekten insanlara ibretlik trafik dersi 23.12.2019 | 09:50
00:30
Tiyatrocu Ercan Kont huzurevinde hayatını kaybetti 23.12.2019 | 09:50
00:41
İnsanlar kırmızıda geçti, köpek yeşil ışığın yanmasını bekledi 23.12.2019 | 09:48
03:53
İstanbul'da şiddetli lodos İDO ve BUDO seferlerini iptal ettirdi 23.12.2019 | 09:42

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN