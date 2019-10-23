Kontrolden çıkan kamyonet markete böyle daldı
Giresun'da, kontrolden çıkan kamyonetin markete girdi. Kontrolden çıkan kamyonetin markete girme anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.Kaza, Merkez Kavaklar Mahallesi Yeniyol mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.K. yönetimindeki 52 FH 755 plakalı kamyonet marketin karşısındaki yokuştan indiği esnada kontrolden çıktı. Süratli bir şekilde orta refüjü aşan kamyonet markete girdi. Kazada can kaybı ve yaralanma yaşanmazken markette yaşanan panik güvenlik kameralarına yansıdı.
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