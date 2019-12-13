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Kontrolden çıkan otomobil bariyerlere ok gibi saplandı, “Sevdiğime bir şey olmasın” diye feryat etti

13.12.2019 | 15:25

Düzce’de, TEM Otoyolu’nda seyir halindeyken kontrolden çıkan otomobil bariyerlere saplandı. Hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü kurtarma çalışması sırasında, “Sevdiğime bir şey olmasın” diye feryat etti. Kaza, sabah saatlerinde TEM Otoyolu Büyükmelen Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara istikametine seyir halinde olan Yunus Emre Kayıkçı idaresindeki 67 TL 002 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarındaki bariyerlere ok gibi saplandı. Kazada, otomobil sürücüsü Yunus Emre Kayıkçı araçta sıkışırken, yanında yolcu olarak bulunan nişanlısı Hatice Ceren Yalçın ise kendi imkanları ile araçtan çıkmayı başardı. İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Düzce İtfaiye Müdürlüğü ekipleri yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarırken “Sevdiğime bir şey olmasın. Ona bir şey olursa yaşayamam” diye feryat etti. İtfaiye ekiplerinin yaptığı çalışma sonrası sıkıştığı yerden çıkarılan sürücüsü ve nişanlısı sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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