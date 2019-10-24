Kontrolden çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı

Batman-Kozluk karayolu Samanyolu köyü mevkiinde yoldan çıkan otomobil takla atıp şarampole yuvarlandı, kazada 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Edilen bilgiye göre, kaza, Batman-Kozluk karayolu Samanyolu mevkiinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Yaklaşık 40 metre yükseklikten 7 takla atarak şarampole yuvarlanan otomobilde 2'si ağır 4 kişi yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri yaralıları hastanelere kaldırdı. Jandarma ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.