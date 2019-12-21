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Konya Ovası'ndaki obrukların sayısı artıyor!

21.12.2019 | 10:22

Konya'nın Karapınar ilçesinde oluşan obrukların sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerlerinin yakınında veya tarlaların ortasında oluşan obruklar, gün geçtikçe bölge halkı için tehdit oluşturmaya devam ediyor.

Türkiye'nin rüzgar erozyonuna maruz kalan bölgelerinin başında gelen ve yaklaşık 50 bin nüfusa sahip Karapınar'da, yeraltı sularının çekilip, toprağın göçmesiyle meydana gelen obruklar, vatandaşları tedirgin ediyor. Bölgedeki irili- ufaklı obruk sayısı 350'ye ulaştı. Yerleşim yerine yakın yerlerde oluşan obruklar ise o bölgede yaşayanları tedirgin ediyor.

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