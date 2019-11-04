Konya'da yolu kapatarak drift yapan sürücüye 11 bin TL ceza!
Konya'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:16
Konya'da yolu kapatarak drift yapan sürücüye 11 bin TL ceza! 04.11.2019 | 12:42
03:11
AKM inşaatında gelinen son durum drone ile havadan görüntülendi 04.11.2019 | 12:30
05:07
00:23
03:09
00:33
Siirt’te teröristlerin döşediği EYP bulunarak imha edildi 04.11.2019 | 10:58
01:49
İstanbul'da trafikte tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 04.11.2019 | 10:26
01:49
Trafikte tekmeler ve yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada 04.11.2019 | 10:14
00:48
Diyarbakır’da terörün finans kaynağına darbe 04.11.2019 | 10:13
02:37
FETÖ'nün mahrem askeri yapılanmasına operasyon 12 gözaltı 04.11.2019 | 10:05
04:35
03:15
İstanbul'da ıspanaktan zehirlenme vakaları devam ediyor 04.11.2019 | 08:21
03:36
02:17
Ankara'da minibüsün çarptığı polis aracı takla attı: 2'si polis 4 yaralı! 04.11.2019 | 08:21
03:17
Ünlü gece kulübünün sahibi ölü olarak bulundu 03.11.2019 | 23:50
01:32
Beşiktaş'ta durağa dalan otobüsün şoförü denizden böyle çıkarıldı 03.11.2019 | 23:37
00:52
Üzerine kamyondan tomruk düşen şoför hayatını kaybetti 03.11.2019 | 22:39
03:05
Beşiktaş’ta otobüs durağa daldı: 9 yaralı 03.11.2019 | 19:15
02:30
Sahilde bulduğu 3 günlük yavru köpeği biberonla besliyor 03.11.2019 | 18:13
01:42
Gökova Körfezi'nin en büyük balon balığı yakalandı 03.11.2019 | 18:13