Web TV Yaşam Konya'da yolu kapatarak drift yapan sürücüye 11 bin TL ceza!

Konya'da yolu kapatarak drift yapan sürücüye 11 bin TL ceza!

04.11.2019 | 12:42

Konya'da, çevre yolunda sürücünün otomobille drift yapması nedeniyle uzun araç kuyrukları oluştu. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Merkez Selçuklu ilçesi Beyşehir Çevre yolu Caddesi'nde, trafiğin yoğun olduğu sırada bir sürücü yol ortasında durduğu otomobiliyle dakikalarca drift yaptı. Yolda uzun araç kuyrukları oluşurken, o anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Diğer sürücüler de araçlarından inip duruma tepki gösterdi. Polis, otomobilin plakasını ve sürücüsünü belirlemek için çalışma başlattı.

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