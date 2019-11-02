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Konya'da vahşet... Boğazını kestikleri arkadaşlarını yakamayınca su kuyusuna attılar!

02.11.2019 | 10:50

Konya’nın Ilgın ilçesinde 15 gün önce aniden ortadan kaybolan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Ali Yanar’ın arkadaşları tarafından boğazı kesildikten sonra su kuyusuna atıldığı ortaya çıktı.

Olay, 16 Ekim 2019 tarihinde Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesinde bulunan bir dağ evinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ilgın ilçesinde yaşayan Ali Yanar uzun süre eve gelmeyince ailesi karakola giderek kayıp başvurusunda bulundu. Ailenin başvurusu üzerine Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile polis ve jandarma ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. İlçenin kırsal ve ağaçlık alanlarında drone desteği ile yapılan aramalarda, Ali Yanar'a ait ize rastlanmadı. Ali Yanar'ın öldürülmüş olabileceği ihtimali üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği tarafından özel ekip kuruldu. Özel ekip, kayıp olan Ali Yanar'ın cep telefonu üzerinden en son kimlerle iletişime geçtiğini tespit etti. Arama dokümanlarında Ali Yanar'ın arkadaşları olan kafe sahibi Kerim K. ve Hasan M. ile iletişime geçtiği belirlendi. Bunun üzerine Cinayet Büro ekipleri, Kerim K. ve Hasan M.'nin ifadesine başvurdu. Şahısların çelişkili ifadeler vermesi üzerine durumdan şüphelenen polis, soruşturmayı derinleştirdi. Yapılan çapraz sorgulamada Kerim K. ile Hasan M., suçlarını kabul ederek arkadaşlarını öldürdüklerini itiraf etti.


Uyuşturucu madde verdikten sonra boğazını kesmişler
Gözaltına alınan şüphelilerin ilk ifadesinde, Ali Yanar'ın bir süreliğine kendilerinden yasa dışı bahis oyun makinesi kiraladığını ve bir süre sonra makineyi geri vermek istememesi üzerine cep telefonuyla tartıştıklarını anlatarak, " Tartışma sonrası Ilgın ilçesi Tekeler Mahallesinde bulunan bir bağevine alkol içme bahanesiyle Ali Yanar ile buluştuk. Burada kendisine uyuşturucu maddede vererek bayılttıklarını ve daha sonra boğazını keserek öldürdüklerini" söyledikleri iddia edildi.


Cesedi yakamayınca su kuyusuna atmışlar
Boğazını kestikleri Ali Yanar'ı cansız bedenini battaniyeye sararak arabaya alıp 50 kilometre uzaklıktaki Doğanhisar Mahallesine bağlı Başköy civarındaki suyu kuyusuna götürdüklerini belirlenen şüphelilerin, cesedi yakma girişiminde bulundukları ancak başarılı olamayınca su kuyusuna atarak olay yerinden kaçtıkları öğrenildi.


İki arkadaşın cinayeti itiraf etmesinin ardından Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelileri cinayeti işledikleri Başköy Mahallesindeki araziye götürdü. Kerim K, ile Hasan M. Cumhuriyet Savcısına olayı anlatarak cesedi attıkları kuyuyu gösterdi. Şüpheliler tarafından kuyuya atılan Ali Yarar'ın cansız bedeni itfaiye ekipleri tarafından yarım saat süren çalışmayla kuyudan çıkartıldı. Çürümeye başlayan Ali Yarar'ın cesedi kuyudan çıkartıldıktan sonra otopsi yapılmak üzere Konya Numune Hastanesi morguna götürüldü. Şüpheliler, Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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