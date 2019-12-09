Köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırınca hafriyat kamyonu yola devrildi

Tuzla’da seyir halinde olan hafriyat kamyonu sürücüsü, bir köpeğin aniden önüne çıkmasıyla direksiyonu kırdı. Kontrolden çıkan hafriyat kamyonu devrilerek yolda yan yattı. Köpeği kurtarmak için kendi canını tehlikeye atan sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı.