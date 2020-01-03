Köpeğe çarpmamak için durdu arkadan gelen traktör böyle çarptı
Elazığ ve Bingöl’de meydana gelen bazı kazalar kameralara saniye saniye yansıdı. Kaza görüntülerinden birinde köpeği fark eden sürücünün fren yapmasıyla arkadan gelen traktörün çarpması de yer aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:43
Köpeğe çarpmamak için durdu arkadan gelen traktör böyle çarptı 03.01.2020 | 09:57
01:08
01:09
01:01
Başkent'te tren raydan çıktı 03.01.2020 | 09:31
02:00:44
05:47
Hatalar zincirini hayatını mahvetti...İşte 5 isimli adamın isyanı 02.01.2020 | 18:12
03:49
Freni boşalan kamyonetin 4 aracı biçtiği feci kaza kamerada 02.01.2020 | 18:11
02:02
02:17
Yılbaşı gecesi ‘görüntülü uyuşturucu pazarlığı’ korkunç bitti 02.01.2020 | 18:12
02:30
Gölcük’te buz tutan göl kartpostallık görüntüler oluşturdu 02.01.2020 | 18:11
03:44
Camide ayakkabı hırsızlığı kamerada 02.01.2020 | 18:11
00:54
Bakanlıktan flaş açıklama! 2020'de poşet ücretlerine zam yapılmayacak! 02.01.2020 | 17:46
04:10
02:52
Fatih’te bir kişi kaldırımda donarak öldü 02.01.2020 | 12:37
02:12:25
00:52
04:10
Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı 02.01.2020 | 12:29
00:52
Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti 02.01.2020 | 12:33
00:29
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı 02.01.2020 | 12:25
04:03
İzmir'de kanlı pusu! 02.01.2020 | 11:32