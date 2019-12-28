Köpeğe çarptıktan sonra aracından inen vatandaş başka bir aracın çarpması sonucu hayatını kaybetti
Sakarya’nın Akyazı ilçesinde köpeğe çarptıktan sonra kontrol için aracından inen sürücü, başka bir otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Ölen kişinin Kocaeli Uluslararası Öğrenciler Biriminde çalışan Muhammed Yaman’a ait olduğu öğrenen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise sosyal medya hesabından taziye mesajı yayınladı.
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