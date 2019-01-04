Köpeğin saldırması sonucu hayatını kaybeden gencin yaşadığı mahallenin sakinleri konuştu

Kayseri'nin Hacılar ilçesinde köpeklerin saldırısına uğrayan Mehmet Özer (14) hayatını kaybetti, Ali Tuğrul (14) ise yaralandı. Olayın ardından çocukların okuduğu Ayşe Baki Simitçi Anadolu Lisesi'nde eğitime ara verildi. Okulda okuyan bazı öğrenciler, okulun önünde gözyaşlarına boğuldu.

Daha önce de bazı vatandaşların köpek saldırısına uğradığını söyleyen bir mahalle sakini, "Aşağıdaki mezbahane kapandıktan sonra bütün köpekler buraya geldi. Biz çoğu zaman burada hem öğretmenleri hem de öğrencileri köpeklerden kurtardık ve okula kadar getirdik. Televizyona çıkıp da 'hayvan hakları koruyucusuyuz' diye şov yapan bayanların şu durumu görmeleri lazım. Bu çocuklara günah değil mi? Onların annesine babasına günah değil mi? Dün de arka tarafta oturan bir bayanı ısırdılar" ifadelerini kullandı.

Bir başka mahalle sakini ise, "Eşim çocukları okula sabahları sopayla getiriyor. En azından müdahale etmek için sopayla geliyorlar. Başka yapacak bir şey yok. Tüfekle çıksak olmuyor. Vursak suçlu oluyoruz, vurmazsak böyle oluyor. 14 yaşındaki çocuk öldü gitti. Bunların ailesine ne diyeceksin" şeklinde konuştu.