Köpekler 6 yaşındaki çocuğu hastanelik etti
Eskişehir’de kafa derisini parçalayıp vücudunun bir çok yerini ısıran 15 köpeğin elinden duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtulan 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.
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