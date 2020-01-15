Web TV Yaşam Köpekler 6 yaşındaki çocuğu hastanelik etti

Köpekler 6 yaşındaki çocuğu hastanelik etti

15.01.2020 | 09:43

Eskişehir’de kafa derisini parçalayıp vücudunun bir çok yerini ısıran 15 köpeğin elinden duyarlı bir vatandaş sayesinde kurtulan 6 yaşındaki çocuk hastanede tedavi altına alındı.

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