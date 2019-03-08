Korumaya alınan mezarlıkta tutanakla geçici defin

Ankara'da yaşamını yitiren Cemil Iğdız'ın yakınları, Ordu'ya getirdikleri cenazeyi dedelerinin de mezarlarının yer aldığı, Altınordu ilçesindeki Eskipazar Mezarlığı'nda toprağa vermek istedi. Daha önce köy tüzel kişiliğinin olan mezarlıkta, çevresindeki tarihi yapılar nedeniyle geçen yıl Samsun Vakıflar Bölge Müdürlüğü'nce korumaya alındığı gerekçesiyle defne izin verilmedi. Koruma kararından habersiz aile ile görevliler arasında tartışma çıktı. Aile defin konusunda ısrarcı olunca tutanak tutularak, cenazenin geri alınmak üzere geçici gömülmesine izin verildi.