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Köy çocukları sinema ile tanıştı

05.01.2020 | 18:21

Atatürk Üniversitesi Bilimsel Araştırma ve Proje Uygulama merkezinin 2019 yılında desteklemiş olduğu sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Oltu’ya Bağlı Orcuk köyü ilkokulu 26 öğrenciyi Oltuya getirerek sinema ile buluşturdular.

Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölüm Başkanı Sait Taşçı ve inşaat Bölümü'nde öğrenim gören öğrenciler, ile birlikte Küçük Orcuk İlkokulu öğrencilerini sinemayla tanıştırdı. Çoğu öğrenci hayatlarında ilk kez sinema geldiğini söylerken ilk seyrettikleri film ise Yeti Efsanesi isimli animasyon Filmi oldu. Öğrenciler Filmi pür dikkat izlerken komik sahnelerde kahkaha attılar.

Film sonunda Oltu Meslek Yüksek okulu öğrencileri tarafından öğrencilere ayakkabı ve kırtasiye malzemesi hediye olarak verdiler.

Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü, Bölüm Başkanı öğretim görevlisi Sait Taşçı,"Atatürk Üniversitesi sosyal sorumluluk projeleri kapsamında Yüksek Okulumuz Öğrencilerinin hazırlamış oldukları proje ile köy ilkokul öğrencilerini sinema ile buluşturuyoruz bu kapsamda böyle bir proje gerçekleştirdik teşekkür ederim" dedi.

Atatürk Üniversitesi Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü Öğrencilerinden Hanife Güç ise "Köy çocuklarını sinema ile buluşturduk onlar mutlu oldular onlarla bizlerde mutlu olduk" dedi.

Oltu Meslek Yüksek Okulu İnşaat Bölümü Öğrencilerinden Muhammet Akyüz "Sosyal sorumluluk faaliyeti için bir köy okulu seçtik, köy okulundaki öğrencileri sinema ile buluşturduk. Öğrencileri mutlu etmek bizi de çok mutlu etti." dedi.

Orcuk köyü ilkokulu sınıf Öğretmeni Eyup Ensan Akdemir de "Öğrencilerimiz ilk defa sinema ortamı ile tanıştı. ilk defa sinemada film izleyen öğrencilerimiz var. Biz bu durumdan çok mutluyuz bizlere bu ortamı hazırladıkları için üniversitedeki arkadaşlara çok teşekkür ederiz. Çocuklarımız çok özeldir onlar çok değerlidirler" dedi.

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