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Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri içini ısıtıyor

Elazığ’da 200 kuzunun koyunlarla buluşması renkli görüntüler ortaya çıkardı. Koyunların kuzulama dönemi başlaması ile birlikte bir çok yerde olduğu gibi Elazığ’da da renkli görüntüler oluşuyor. Merkeze bağlı Şahinkaya köyünde bulunan ve koyun besleyen Şavak aşiretinden İsmail Özer, koyun ve kuzularının buluşmasını sabah ve akşam olmak üzere günde iki kez gerçekleştiriyor. Yeni yılın girişi ile kuzulayan koyunlar, bir süre yavrularıyla aynı mekanda bırakılıyor. Daha sonra ayrı yere konulan kuzular, sabah ve akşam olmak üzere günde iki kere anneleriyle bir araya geliyor. Buluşma saatinin yaklaşmasıyla koyunlar dışarıda kuzular ise ağıllarda melemeye başlıyor. Kapının açılmasıyla birlikte anne ve yavrular birkaç dakika içinde ses ile kokuları sayesinde birbirlerini buluyor. O anlar ise renkli ve duygusal görüntülere sahne oluyor.

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Koyun ve kuzuların buluştuğu anlar izleyenleri içini ısıtıyor
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