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Küçük çocuklar yavru köpekleri böyle çaldı!

Beylikdüzü’nde meydana gelen köpek hırsızlığı bu kadarına pes dedirtti. Gündüz vakti iki çocuk ellerinde eldivenlerle bahçeden yavru köpek çaldı. Bu görüntüler anbean güvenlik kameralarına yansıdı.

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'nde güpegündüz meydana gelen köpek hırsızlığı şoke etti. Yaşları 12-14 arasında bulunan iki küçük çocuk bahçede bulunan yavru köpekleri çalarken güvenlik kameralarına yakalandı.

İKİ KÖPEĞİ ÇALDILAR, BİRİ GERİ KAÇTI
Boxer cinsi yaklaşık 6 aylık oldukları öğrenilen 3 yavru köpeği çalmaya çalışan çocukların ellerine köpeklerin ısırmaması için eldiven takmaları dikkat çekti. Görüntülerde, çocuklardan birinin tellere çıkarak köpekleri çağırdığı, ardından tuttuğu bir yavruyu yukarı çekerek çaldığı görülüyor. Ayrıca ardından köpekleri yerde sürükledikleri görülen çocukların, cinsiyetlerine baktıkları anlar da kameralara yansıyor.

Çocukların köpeklerden ikisini çaldıkları, birinin ellerinden kaçarak geri döndüğü belirlendi. Yavru köpeklerin sahipleri polise başvururken olayla ilgili çalışma başlatıldığı öğrenildi.

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Küçük çocuklar yavru köpekleri böyle çaldı!
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