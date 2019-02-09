Küçük kızın yürümek için ettiği dua yürekleri dağladı

Denizli'nin Çivril ilçesinde yaşayan ve Spina Bifida (doğumdan önce omurilikte gelişen bozukluk) hastası 3 yaşındaki Raziye Nur Yıldız tedavi olmak için yardım bekliyor. 3 yaşında olmasına rağmen doğumundan sonra 8 ameliyat geçiren Raziye Nur Yıldız'ın annesi Sevim Yıldız, kızının yürüyebilmesi ve sağlıklı bir hayat sürmesini istiyor. Yıldız ailesinin beşinci çocuğu olarak dünyaya gelen Razi Nur, anne karnındayken yakalandığı Spina Bifida hastalığı nedeniyle yaşadığı yürüme zorluğu, idrar tutamama ve bacaklarda kas zayıflığından kurtulmak için hayırseverlerden yardım bekliyor. Kızının yeterli tedavi ile yürüyebileceğine ve hayatını devam ettirebileceğine inandığını belirten anne Sevim Yıldız, bunun ekonomik durumlarına bağlı olduğunu aktardı.

BABA 6 AYDIR İŞSİZ

Eşinin 6 aydır işsiz olduğunu belirten Sevim Yıldız, ekonomik zorlukların kızının hastalığının tedavisini olumsuz etkilediğini ifade etti. Yıldız, "Haftada iki kere kızımın eğitimi için Denizli'ye gitmek zorundayız. Ben çalışamıyorum. İlaç ve tedavi masraflarını karşılamak için sosyal güvencemiz yok. Kızımın raporunun süresi dolduğu için engelli maaşı alamıyoruz. Rapor çıkarmaya ve kontrole gitmek için İzmir'e gitmemiz gerekiyor onun için de en bin lira lazım. Eşim gündelik işlerde çalışıyor ama o da ancak ev ve Denizli'ye gitme masraflarına yetiyor. Kızımın tedavisi için yardıma ihtiyacımız var" diye konuştu.

3 YAŞINDA 8 AMELİYAT OLDU

3 yaşında olmasına rağmen kızının belinden 2 ve kafasından 6 ameliyat geçirdiğini ifade eden Yıldız şunları söyledi:

"Kızım omurilik ve kafasından ameliyatlar geçirdi. Belindeki sinirler zarar gördüğü için tuvaletini yapma gerektiğini hissetmiyor. 4 saatte bir ben sonda ile alıyorum. Doğduğundan bugüne kadar 8 ameliyat geçirdi. Tuvaletini yapabilmesi için başında şant var. 6 defa onunla ilgili ameliyat oldu 2 kere de belinden. Kızımın yürüme ihtimali var. Yapılacak kas uzatma ameliyatı ile kızım yürüyebilir onda azim var" dedi.

Öte yandan, sosyal güvencesi olmayan ailenin en küçük çocukları olan minik Raziye'nin yürüyebilmesinin yaklaşık 5 bin TL tutan ameliyat masraflarına bağlı olduğu öğrenildi.

KÜÇÜK KIZ YÜRÜMEK İÇİN ALLAH'A DUA EDİYOR

Yüzde 76'lık engelli raporu da bulunan Raziye'nin engelli maaşının ise rapor süresi dolduğu için kesildiği belirtildi. 11 Şubat Pazartesi günü rapor çıkarmak için İzmir'e gidecek aile, yol ve konaklama için ilk etapta bin TL'ye ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Diğer yandan, 3 yaşında olmasına rağmen hastalığının farkında olan minik kızın rahatsızlığından kurtulmak için ellerini semaya açıp Allah'a dua etmesi ise görenleri duygulandırdı.