Küçük Mustafa'nın güvercinlerini itfaiye kurtardı

Güvercinleri çok seven ve okuldan kalan zamanlarını güvercinleriyle birlikte geçiren 13 yaşındaki Mustafa Karaduman'a babası yeni güvercinler aldı. Karaduman'da güvercinleri uçması için dışarı çıkardı. Bu arada ürken güvercinler güçlükle uçarak iki katlı bir evin çatısına kondu. Ancak çatı karlı olduğundan ve güvercinler tam olarak uçamadığından orada mahsur kaldı. 3 gün boyunca Mustafa Karaduman ve ailesi çatıdan güvercinleri alamadı. En sonunda Mustafa Karaduman güvercinlerini kurtarması içi itfaiye ekiplerini aradı. Karaduman itfaiye ekiplerinin geleceğinden çok ümidi yoktu ancak ekipler gelip yangın merdiveniyle güvercinleri kurtardı. Karaduman güvercinleri kurtulunca onları kümesine götürdü.

Çok mutlu olan Karaduman, güvercinlerin açlıktan ölme noktasına geldiğini belirterek, "Ben onları hava alsınlar diye dışarı çıkardım ancak onlar ürküp kaçarak çatıya kondular bir daha da kar nedeniyle alamadık. İtfaiye ekiplerini aradım geleceklerinden de çok ümidim yoktu ama gelip güvercinlerimi kurtardılar. Şimdi çok mutluyum" dedi. Karaduman kardeşleriyle birlikte güvercinlerini sevdi.