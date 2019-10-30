Küçük piyanistin hedefleri büyük

Annesinin hobi amacıyla aldığı piyano ile çocukluğunda tanışan ve aldığı eğitimin ardından birçok uluslararası başarı elde eden 11 yaşındaki İlyun Bürkev, ileride kendi orkestrasını kurmak istiyor. Piyano ile bebekliğinde tanışan ve 4 yaşında başladığı eğitimle girdiği birçok ulusal ve uluslararası yarışmada dereceler alan 11 yaşındaki İlyun Bürkev, gelecekte kendi orkestrasını kurmayı ve dünyanın her yerinde konser vererek uluslararası bir sanatçı olmayı hedefliyor. İlk uluslararası yarışmasına 8 yaşında Hırvatistan'da giren ve birincilik elde eden Bürkev'in, katıldığı yarışmalarda 4 birinciliği bulunuyor.