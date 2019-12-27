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Küçükçekmece'de film gibi soygun 100 bin liralık saat çaldılar

27.12.2019 | 09:25

Küçükçekmece'de dünyaca ünlü markalı saatlerin bulunduğu bir iş yerine gelen yüzleri maskeli 6 kişi önce güvenlik görevlisini silahla etkisiz hale getirdi. Sonra da vitrindeki saatleri kasalara doldurdu. Soygun anı ise işyerinin güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. İş yerinden çalınan saatlerin piyasa değerinin yaklaşık 100 bin lira olduğu öğrenildi. Olay, Mehmet Akif mahallesinde sabaha karşı saat 04.00 sıralarında meydana geldi. Bahariye Caddesi 1. Sülün Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın giriş katındaki saat satışı yapan bir iş yerine plakası belirlenemeyen bir araçla maskeli 6 kişi geldi. Şüphelilerden ikisi önce güvenlik görevlisine silah doğrultarak etkisiz hale getirdi sonra da diğer şüpheliler iş yerinin kilitli olan kapısını kırarak içeri girdi. Mağazaya giren şüpheliler dünyaca ünlü markalarının saatlerinin içerisinde olduğu 6 vitrindeki ürünleri kasalara doldurdu. Hırsızlar geldikleri araca binerek hızla uzaklaştı. Şüphelilerin kaçması üzerine güvenlik görevlisi durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alırken, güvenlik görevlisinden olayla ilgili bilgi aldı. Polis, şüphelilerin kaçtığı güzergâhta çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin girdiği mağazada da detaylı olay yeri incelemesi yaptı. Polis, güvenlik kamera görüntülerini de incelemeye aldı.

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