Kudüs’ü karikatürleriyle anlattılar

Eyüpsultan Kültür İşleri Müdürlüğü'nün bünyesinde bulunan Eyüpsultan Karikatür Okulu'nun öğrencilerinin Kudüs'ü ve hayal dünyalarını anlatan çizgi çalışmalarından oluşan sergi Eyüpsultanlılar'ın beğenisine sunuldu. Karikatür okulu öğrencileri Kudüs temalı çizimleriyle takdirleri toplarken, yaşları 7 ile 19 arasında değişen öğrenciler, derslerinde yaptıkları çizimleriyle de sergiye katıldılar. Eyüpsultan Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül'ün konuşmasının ardından sergiyi gezen vatandaşlar, hayranlıkla çalışmaları incelediler. Öte yandan Eyüpsultan Karikatür Okulu'nda öğrenci olan Suriyeli Rama Aldakkak ve Türk öğrenci Meryem Sümeyye Aysal uluslararası yarışmalarda da finale kaldıklarını belirtirken, Kültür İşleri Müdürü Akgül ise Suriyeli Rama'yı tebrik etti.

"BU KARİKATÜR OKULU ULUSLARARASI BİR KARİKATÜR YARIŞMASINA ESER GÖNDERDİ"

Eyüpsultan Karikatür Okulu'nun başarısından bahseden Eyüpsultan Kültür İşleri Müdürü Davut Akgül, "Bu sergi doğrudan Eyüpsultan Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü'nün yürüttüğü Eyüpsultan Karikatür Okulu öğrencilerinin sergisi. Karikatür okulumuz 2'nci yılında 22 öğrenci ve kursiyerle faaliyetlerini sürdürüyor. Bu karikatür okulu Kudüs ve Mirasımız Derneği'nin düzenlediği uluslararası bir karikatür yarışmasına eser gönderdi. 40 ülkeden 800'e yakın eser katıldı. Bu eserlerin 19'u da bizim Eyüpsultan Karikatür Okulumuz'un öğrencileriydi. Bu çok gurur verici" dedi.

"MESCİD-İ AKSA DÜNYANIN TARİHİNİN TAŞLARINDAN SADECE BİR TANESİ"

Eserinden detaylar veren Melike Sümeyye Aysal, "Mescid-i Aksa dünyanın tarihinin taşlarından sadece bir tanesi ve eğer arasından onu çekmeye çalışırsak tıpkı diğer taşları etkileyeceği gibi dünyanın da sarsılmasına yol açabilir. Bu nedenle Kubbet'üs-Sahra gibi Mescid-i Aksa'nın tarihini, dünyanın tarihini korumamız gerekiyor" diye konuştu.

"BİR RESİM İLE İNSAN NELER ANLATABİLİR, NELER ANLATABİLECEĞİNİ ANLADIM"

Suriye'deki iç savaşta ağabeyini kaybeden ve daha sonrasında resme ilgisi artan Rama Aldakkak, "4 buçuk yıldır illüstrasyon ile uğraşıyorum. Ben artık hep resme yönelmek istiyorum. Çünkü bir resim ile insan neler anlatabilir, neler anlatabileceğini anladım. Bu biraz özel bir şey. Benim ağabeyim 1 Ağustos 2014'te şehit oldu. Ben o günden beri mezar çiziyorum" ifadelerini kullandı.