Kula Volkanik Jeoparkı beyaz gelinliğini giydi

Türkiye'nin ilk ve tek "Avrupa ve UNESCO Jeoparkı" olma özelliğini taşıyan Kula Volkanik Jeoparkı'nda yer alan Sandal Divlit Yanardağı, eşsiz doğa güzellikleriyle dikkatleri çekiyor. Beyaz kar örtüsü ile kendine hayran bırakan Kula Jeoparkı, doğaseverlerin ve fotoğraf meraklılarının son günlerde gözde uğrak noktaları arasında yer alıyor. Gediz Nehri'nin oluşturduğu vadiler, Adala Kanyonu, volkan konisi ve peri bacalarına da ev sahipliği yapan bölge, özellikle yılın bu dönemlerinde doğaseverleri ve yürüyüş sporcularını kendisine çekiyor.

Antik Çağ Coğrafyacısı Strabon'un 'Geographika' adlı eserinde 'Katakekaumene-Yanık Ülke' olarak tanımladığı Kula'daki Jeopark, yaklaşık 300 kilometrelik bir alanı kapsıyor. Pek çok jeolojik, jeomorfik doğal yaşamı barındıran ve yerden 120 metre yüksekliğindeki Sandal Divlit Yanardağı, Türkiye'nin en genç volkanları arasında bulunuyor. Sandal yanardağının volkan krateri ve etrafındaki lav akıntıları kar yağışı ile birlikte görenleri günümüzden yaklaşık 15 bin yıl önce geriye götürüyor. Beyaz örtünün volkanik kayaçlar üzerinde bıraktığı izlerle oluşan şekiller, bölgeyi ziyaret edenlerin ilgisini çekerek, kar ve doğanın muhteşem uyumunun gözler önüne serildiği Kula Volkanları adeta büyülü bir dünya sunuyor.

Sandal Divlit'te yaklaşık 15 bin yıl önce patladığı düşünülen yanardağın lavlarının ne kadar geniş bir alanı kapladığı drone çekimleriyle de ortaya konurken, kar yağışı sonrasında oluşan manzara büyüledi.