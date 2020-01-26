Kum birikintisi ölüm getirdi...Kum birikintisine çarpıp devrilen araçta 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti
Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kum birikintisine çarparak devrildi. Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki sürücünün cesedi iş makinesi ile aracın kaldırılması ile altından çıkarılabildi.
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