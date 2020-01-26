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Kum birikintisi ölüm getirdi...Kum birikintisine çarpıp devrilen araçta 18 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti

26.01.2020 | 14:21

Denizli’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak yol kenarındaki kum birikintisine çarparak devrildi. Kazada hayatını kaybeden 18 yaşındaki sürücünün cesedi iş makinesi ile aracın kaldırılması ile altından çıkarılabildi.

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