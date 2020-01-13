Kurallara uymayan sürücülere ceza yağdı
Gaziantep'te bir gün içerisinde yapılan trafik denetimlerinde 3 bin 734 araç kontrol edilirken 620 kişiye ceza kesildi.Gaziantep'te trafik güvenliğini ve vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşüren sürücülere yönelik il merkezi ve şehirler arası karayollarında denetimler tüm hızıyla sürüyor. Trafik ekiplerinin yaptığı uygulamalarda bir gün içerisinde 3 bin 734 araç kontrol edildi. Ekipler kontrollerde, drift atan bir aracın sürücüsüne ceza keserken ayrıca 4 sürücüye alkollü olarak araç kullanmaktan, 202 sürücüye ve araç plakasına hız ihlalinden, 95 aracın tescil plakasına hatalı park etmekten, 2 sürücüye tehlikeli şerit değiştirmekten, 25 sürücüye dış ışık donanımı bozuk veya dış ışık donanımı aykırı araç kullanmaktan, 1 sürücüye abartı egzoz takmaktan, 1 sürücüye farklı aracın plakasını takmaktan, 3 sürücüye sürekli korna çalarak gürültü kirliliği yapmaktan, 186 sürücüye diğer trafik kurallarını ihlal etmekten olmak üzere toplamda 620 sürücü, yolcu ve araç plakasına işlem yapıldı.
Denetimlerde 98 araç trafikten men edilirken, 5 sürücünün ise ehliyetine el konuldu.
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