Kur'an-ı Kerim dinletilen balıklar daha hızlı büyüyor

ÇOMÜ Deniz Bilimleri ve Teknoloji Fakültesi, Deniz Teknoloji Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, 2 yıldır üzerinde çalıştığı 'Müziğin Koi Balıklarının Davranışları, Stres ve Gelişimi Üzerine Etkisi' konulu doktora tezini tamamladı. Uluslararası Hakemli Dergide (SCI) makale olarak da yayınlanan doktora tezinde, 12 farklı sesin balıklar üzerindeki etkisi aktarıldı.

Farklı ses ve müzik türlerinin balıklar üzerindeki etkisini görmek için üniversite binası içerisinde yer alan akvaryumlara su içerisinde çalışabilme özelliğine sahip hoparlörler yerleştirdiklerini belirten Dr. Öğretim Üyesi Halit Kuşku, balıklara her gün; sabah, öğle, akşam yarım saatlik Kur'an-ı Kerim tilaveti, ney musikisi ve şehir gürültüsü sesi dinlettiklerini söyledi. Bunun sonucunda, Kur'an-ı Kerim dinleyen balıkların büyüme ve sağlık parametrelerine olumlu yönde etki ettiğini gözlediklerini belirten Kuşku, şehir gürültüsü dinleyen balıkların ise olumsuz yönde etkilendiğini dile getirdi.

"RAHMAN SURESİ DİNLEYEN BALIKLAR HIZLI BÜYÜYOR"

Kur'an-ı Kerim'den Rahman Suresi'ni seçtiklerini belirten Kuşku, "Çalışmamızın sonuçlarına göre bazı seslerin balıkların büyüme ve sağlık performanslarında olumlu etki yaptığını gözledik. Bunlardan birincisi Kur'an-ı Kerim. Kur'an-ı Kerim'den de Rahman Suresi'ni seçtik. Rahman Suresi'ni dinlettiğimizde balıkların normale göre yani ses dinletilmeyen gruba göre büyümede ve sağlık parametrelerinde iyi bir performans gösterdiğini gözlemledik. Ney musikisi dinlettik. Ney musikisinin de Kur-an'ı Kerim kadar olmasa da ona yakın değerlerde balığın büyüme ve sağlık parametrelerine olumlu etki ettiğini gözlemledik. Aynı zamanda kentsel gürültü yani şehir ve kentin getirmiş olduğu gürültüyü de kaydedip, balıklara dinlettik. Bu sesin etkileri, hiç ses dinletilmeyen balıklara göre olumsuz oldu. Yani balıklar ilk 30 günlük süre içerisinde bu seslere olumlu veya olumsuz tepkiler verdiler. 30 günlük süreçten sonra da balıkların seslere adaptasyon sağladığını gözlemledik. Su ürünleri yetiştiriciliği ve bu konuda çalışma yapanlara; seslerin canlılar, özellikle balıklar üzerinde olumlu veya olumsuz etkilerinin olduğunu belirtmek istiyorum. Araştırma yapmak isteyenler için, Kur'an-ı Kerim'de bilindiği gibi 114 tane sure var. Bunlar dinletilebilir. Bunlar yeni araştırma alanları olarak açılabilir" açıklamasında bulundu.