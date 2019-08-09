Kurban pazarındaki satıcı polisin verdiği sahte parayı kontrol etmeden aldı!

Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ile Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Urgan ve Üniversite Mahallesinde kurulan küçük ve büyükbaş kurban pazarlarında vatandaşlara sahte para veya dolandırıcılık olaylarına karşı bilgilendirici broşür dağıtarak, uyarılarda bulundu. Vatandaşlarla tek tek görüşen polis, gerçek ve sahte paranın nasıl olacağını birebir uygulamalı olarak anlattı.



"Polisin verdiği sahte parayı aldı"

Yapılan uyarıların sonunda polis, uyarıların dikkate alınıp alınmadığını kontrol etmek için bir satıcının yanına vararak bozdurmak amacıyla 100 lira sahte para verdi. Satıcı ise kameralar önünde sahte parayı kontrol etmeden bozarak sahte parayı cüzdanına koydu. Bunun üzerine gazetecilerin, 'Sahte parayı aldınız, ne söyleyeceksiniz' sorusuna cevap veren satıcı, 'Dalgınlığıma geldi, bundan sonra dikkat edeceğim' diye cevap verdi.



Emniyet yetkilileri, bilgilendirmelerin diğer kurban pazar yerlerinde de bayram sonuna kadar devam edeceğini söyledi.