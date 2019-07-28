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Kurbanlıklara tekmeli ve sopalı eziyet tepki çekti

İstanbul’a bir TIR üzerinde getirilen büyük baş hayvanlara yapılan tekmeli ve sopalı eziyet, tepkilere neden oldu. Olayı görüntüleyen vatandaşlar, hayvanlara eziyet gençlerle ilgili şikayette bulunurken, görüntüyü izleyen bazı dernekler de harekete geçti.

Anadolu'nun çeşitli yerlerinden İstanbul'a TIR'la getirilen büyük baş kurbanlık hayvanlara iki genç tarafından tekme ve sopalarla yapılan eziyet tepkilere neden oldu. Tepkilere yol açan görüntü, bir vatandaş tarafından cep telefonu ile Çamlıca gişelerde çekildi. Yol kenarına TIR'ı park eden gençlerin TIR'ın kasasında bulunan büyük baş hayvanların üzerinde dolaştıkları görüldü. Ellerindeki sopa ile hayvanlara vuran ve zaman zaman da tekme atan gençler, uzun bir süre bu eziyetlerini sürdürdü. Yaşanan olayı görüntüleyen vatandaşlar ise, görüntüleri ilgili kurumlara göndererek şikayetçi oldu.
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Kurbanlıklara tekmeli ve sopalı eziyet tepki çekti
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