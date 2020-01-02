Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor

Burdur'da köy meydanındaki kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu 76 yaşındaki Emin Akay'ın en büyük mutluluğunu sobayla ısıttığı kütüphaneye gelenler oluşturuyor.

Burdur'da köy meydanında kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, sobayla ısıttığı kütüphaneye her yaştan gelen kitapseverler ile mutlu oluyor.

Karamanlı ilçesi Kağılcık köyünde yaşayan 76 yaşındaki Akay'ın, iki yıl önce kaybettiği eşinden 5 ay sonra tek çocuğu Şerife Akgün de yaşamını yitirdi.

Kitap okumayı çok sevdiği için ağabeyinin köy meydanındaki deposunu kütüphaneye çevirmeye karar veren Akay, çevresindekilerin de desteğiyle kütüphane oluşturdu.

Her gün sobasını yaktığı kütüphanenin temizliğini de yapan Akay, çocuklara yönelik okuma etkinlikleri düzenliyor.