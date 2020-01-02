Web TV Yaşam Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor

Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor

02.01.2020 | 11:18

Burdur'da köy meydanındaki kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu 76 yaşındaki Emin Akay'ın en büyük mutluluğunu sobayla ısıttığı kütüphaneye gelenler oluşturuyor.

Burdur'da köy meydanında kullanılmayan depoyu kendi imkanlarıyla kütüphaneye çeviren ilkokul mezunu Emin Akay, sobayla ısıttığı kütüphaneye her yaştan gelen kitapseverler ile mutlu oluyor.

Karamanlı ilçesi Kağılcık köyünde yaşayan 76 yaşındaki Akay'ın, iki yıl önce kaybettiği eşinden 5 ay sonra tek çocuğu Şerife Akgün de yaşamını yitirdi.

Kitap okumayı çok sevdiği için ağabeyinin köy meydanındaki deposunu kütüphaneye çevirmeye karar veren Akay, çevresindekilerin de desteğiyle kütüphane oluşturdu.

Her gün sobasını yaktığı kütüphanenin temizliğini de yapan Akay, çocuklara yönelik okuma etkinlikleri düzenliyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

04:10
Cani koca misafirin yanında oturmadı diye eşini kaynar su ile haşlandı 02.01.2020 | 12:29
00:52
Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti 02.01.2020 | 12:33
00:29
Adliyeye sevk edilen uyuşturucu şüphelisi 'Yüzümü açmayın' diye bağırdı 02.01.2020 | 12:25
04:03
İzmir'de kanlı pusu! 02.01.2020 | 11:32
01:27
Adana'da hastane basan şehir teröristleri 8 kişiyi yaraladı! 02.01.2020 | 11:29
05:01
Kurduğu kütüphaneyi 'çocuklar üşümesin' diye her gün ısıtıyor 02.01.2020 | 11:18
00:27
Tasması asansöre takılan köpeğin can çekiştiği anlarda gelen müthiş müdahale kamerada! 02.01.2020 | 10:58
05:38
İstanbul Beşiktaş'ta kırmızı ışıkta geçen kadın servis minibüsünün altında kalarak can verdi! 02.01.2020 | 10:21
01:12
İstanbul'da kadını yerde sürükleyip telefonunu çalan kapkaççının kaçma anı kamerada! 02.01.2020 | 09:59
04:04
İstanbul Tuzla'daki kaçak döküm dehşeti kamerada! 02.01.2020 | 09:48
06:09
İzmir’de dehşetin görüntüleri ortaya çıktı! Silahlı pusuda, olay yerinden geçen 2 kişi vurularak hayatını kaybetti... 02.01.2020 | 09:27
00:56
Alkol komasına giren diş hekimi öldü 02.01.2020 | 09:34
03:50
BİM marketleri 3 Ocak 2020 Cuma aktüel ürünleri sesli tanıtımı! 02.01.2020 | 09:33
00:43
Erzincan'da yolcu otobüsü karla mücadele aracına çarptı 17 yaralı 02.01.2020 | 09:27
01:03
Meteoroloji’den gelen hava durumu ve kar yağışı uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? (02.01.2020) 02.01.2020 | 09:26
01:03
Meteoroloji'den hava durumu kar yağışı uyarısı! (02 Ocak 2019 Perşembe) Meteoroloji, kar ve fırtına için saat verdi... 02.01.2020 | 09:22
02:02:06
Esra Erol (01 Ocak 2020 Çarşamba) canlı yayın tamamı kesintisiz tek parça izle! Karısını arayan çaresiz koca canlı yayında... 02.01.2020 | 08:31
01:03
Alkol komasına giren diş hekimi Betül öldü, meslektaşı ve doktor tedavide! 01.01.2020 | 16:15
02:50
Türkiye, Ceren Özdemir'i unutmadı... Ordu'da 2020 yılının ilk bebeğine 'Ceren' ismi verildi! 01.01.2020 | 15:31
00:55
Kocaeli'de takip ettiği kadını darp ederek taciz eden sapığın görüntüleri ortaya çıktı! 01.01.2020 | 15:15

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

BİZE ULAŞIN